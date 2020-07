IREF - Institut de Recherches Économiques et Fiscales

Récession post-virus : la France est (presque) championne du monde (- 12.5 %)

On a maintenant l’habitude d’être champions d’Europe ou du monde. Cela arrive presque tous les ans, surtout en matière d’impôts, de dette et de dépenses. Voici que le FMI vient de nous faire une nouvelle « surprise » du même ordre. Dans son dernier rapport, la France afficherait les pires statistiques concernant la récession dans le monde en 2020 : - 12. 5 %. Seules, l’Espagne et l’Italie feraient un peu moins bien : - 12.8 %. Notre pays, avec son Etat omnipotent et son système de santé parmi les plus coûteux au monde, n’a pas fait mieux que les autres durant la crise du coronavirus. Son économie souffre même davantage, à cause du confinement. De quoi nos politiques peuvent-ils encore se vanter ? Un Etat obèse qui ne protège personne et une économie plus exsangue qu’ailleurs. Qui va en tirer les conséquences ?

Dans le même rapport du FMI on remarque aussi qu’en 2019, la croissance française a été presque au même taux que celle du Royaume Uni (1.5 % contre 1.4 %) malgré les interminables discussions et marchandages sur le Brexit qui ont normalement affecté l’économie britannique. On observe aussi que la plus forte croissance en 2019 parmi les pays développés a été enregistrée dans l’Amérique de... Trump : 2.3 %. « Détail » ignoré par les médias...

