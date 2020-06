IREF - Institut de Recherches Économiques et Fiscales

Confiance en l’information : la France est à l’avant-dernière place dans le monde et dernière en Europe !

Voici une nouvelle qui n’a pas fait la Une des médias ! Selon le Digital News Report, la France est le pays européen où la confiance en l’information est la plus faible (23%). Sur 40 pays dans le monde, elle est 39e et en Europe, elle est dernière. Parmi les premiers, la Finlande, le Portugal, les Pays-Bas...

Les Français ne font pas confiance à leurs médias et, en grande partie, ils ont raison. Trop d’idéologie, trop de partis pris, aux dépens du travail de base et de fond. Souvent, les medias jugent plus qu’ils n’informent. Les Français s’en rendent compte. Ce classement honteux, quelle leçon pour les journalistes et autres correspondants !

