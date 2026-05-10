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Simplification et consentement à l’impôt

Temps de lecture : < 1 minute

Il y a trois raisons de simplifier la fiscalité : bloquer l’activité des chercheurs de rentes, réduire les coûts de mise à conformité à l’impôt, et réduire le coût social de l’impôt. Mais alors, comment rendre l’impôt plus simple et transparent ? Dans cette table ronde, Radu NECHITA (Université de Babes-Bolyia, Roumanie et IES-Europe), Frédéric DOUET (Université Rouen-Normandie) et François FACCHINI (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et IREF) ont notamment abordé les expériences de Flat Tax et de TVA à large assiette et à taux unique.

Retrouvez les autres vidéos du colloque sur notre chaîne Youtube

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