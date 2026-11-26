Emmanuel Macron a confirmé qu’il réfléchissait à faire voter au Congrès le projet de règle d’or adopté par les deux chambres en 2011. Que prévoit ce texte, et qu’ajouterait-il aux règles budgétaires déjà en vigueur ? Que proposent les autres candidats, et leurs projets se recoupent-ils ?

Jean-Philippe Delsol : La règle d’or est celle qui imposerait aux gouvernements et aux législateurs de limiter la dette et le déficit publics en dessous de seuils à fixer dans le marbre constitutionnel. En France, seules la gauche extrême de Mélenchon et celle de Glucksmann, qui lui emboîte le pas, y sont hostiles : ils veulent dépenser à tout-va.

Face à l’augmentation très inquiétante du niveau de l’endettement public et à l’urgence qui requiert d’y remédier, de nombreux candidats sont favorables à une règle d’or. Gabriel Attal voudrait ramener le déficit sous les 3 % du PIB avant 2032. Édouard Philippe vise 2,5 %. Bruno Retailleau surenchérit en voulant ramener le déficit à 2,2 % en 2032 après avoir inscrit la limitation de celui-ci dans la Constitution, éventuellement par référendum, comme Marine Le Pen qui prévoit d’imposer l’équilibre budgétaire des dépenses de fonctionnement de l’État, avec l’objectif de ramener progressivement la dette à 60 % du PIB. David Lisnard prône pour sa part un frein à l’endettement rigoureux.

Emmanuel Macron voudrait les prendre de vitesse en faisant adopter une règle d’or avant la fin de son mandat dans le cadre d’une révision constitutionnelle votée par les deux chambres. Il ne manque pas de toupet ! Il a augmenté la dette de manière incommensurable pendant ses deux mandats : plus de 50 % de 2017 à aujourd’hui, soit 1 300 Md€ de plus. Et il voudrait faire la leçon à ses successeurs !

Sur quels arguments repose l’idée d’une règle d’or constitutionnelle, et quelles objections lui opposent les économistes, y compris libéraux ?Une règle portant sur le déficit détermine-t-elle si l’équilibre sera atteint par la baisse des dépenses ou par la hausse des impôts ?

Michel Ruimy : La règle d’or repose sur un diagnostic politique et comptable. James Buchanan, figure du courant Public Choice, souligne que l’endettement permet aux élus de procurer des bénéfices visibles à court terme, tout en reportant une partie de la facture sur les contribuables de demain. Ce biais ne suppose ni cynisme, ni ignorance. Il découle d’incitations électorales ordinaires. Les bénéficiaires sont identifiables, tandis que les coûts sont dispersés et différés. Une règle constitutionnelle vise à rendre ce transfert plus coûteux et à obliger la majorité à financer ses choix au grand jour.

Milton Friedman partage la méfiance envers l’endettement, mais estime qu’un budget équilibré ne suffit pas. L’État peut, en effet, atteindre l’équilibre en relevant les impôts tout en augmentant ses dépenses. Pour contenir l’emprise publique, il privilégie la mise en place d’un plafond de dépenses rapporté au revenu national. Les débats américains de 1995 couplaient ainsi équilibre et plafond de dépenses. La divergence porte donc sur l’instrument prioritaire. Buchanan veut empêcher le financement à crédit, tandis que Friedman veut freiner la croissance de la dépense.

Une règle bien conçue devrait combiner ces deux objectifs sans exiger l’équilibre annuel en toutes circonstances. En période de récession ou face à un choc exceptionnel, une obligation annuelle rigide peut contraindre à des coupes ou à des hausses d’impôts au pire moment. La Suisse en offre le modèle abouti. Son frein à l’endettement, adopté par référendum en 2001, plafonne les dépenses aux recettes corrigées du cycle. La dette y avoisine 40 % du PIB. À l’inverse, l’Allemagne a desserré sa Schuldenbremse en 2025 grâce à un fonds de 500 milliards d’euros.

Jean-Philippe Delsol : Il est évidemment urgent et nécessaire de réduire la dette et le déficit publics français pour ne pas finir comme la Grèce en 2010. Une règle d’or peut prendre différents moyens. Elle peut limiter le pourcentage de dette par rapport au PIB ou autre, interdire d’emprunter pour des dépenses de fonctionnement, fixer un seuil d’endettement par rapport aux dépenses publiques… Il faut éviter que le dispositif permette de trouver l’équilibre par un excès de taxation.

En Allemagne, un « frein à l’endettement » (Schuldenbremse) a été voté en 2009. Il limitait le déficit structurel de l’État fédéral à 0,35 % du PIB par an (et interdisait tout déficit aux régions).

La Suisse a institué son frein à l’endettement en 2003. La règle est souple : elle assouplit le plafond en période de récession, et oblige l’État à dégager des excédents en période de croissance.